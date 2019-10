Já pode alugar a Casa de Sonho da Barbie por apenas 53 euros por noite no Airbnb

Quem nunca sonhou em fazer parte do mundo encantado da Barbie, a boneca mais famosa do Mundo? Agora, esse sonho já pode ser realizado por apenas 60 dólares (cerca de 53 euros) por noite.O imóvel, que está disponível para alugar em Malibu, nos EUA, é uma recriação real da Casa de Sonho da Barbie em Malibu - um brinquedo ainda hoje comercializado - e é um autêntico cenário de fantasia e glamour.A casa tem três pisos e um jardim de cortar a respiração, onde nem o icónico escorrega cor de rosa que liga a varanda à piscina falta. Há um closet gigante cheio de roupas dignas de um fã da Barbie, uma sala de cinema e um tranquilo terraço de meditação.Para já, a casa estará disponível para uma estadia única que decorrerá entre os dias 27 e 29 de outubro, para um grupo de quatro pessoas. A reserva pode ser feita a partir do dia 23 de outubro. A experiência inclui não apenas a estadia na mansão, mas também um convívio com algumas mulheres inspiradoras que irão visitar os hóspedes para pequenas atividades.Ibtihaj Muhammad, campeã mundial de Esgrima, vai oferecer aulas individuais da modalidade. A piloto e engenheira aeroespacial Jill Meyers vai providenciar uma visita guiada pelos bastidores do Columbia Memorial Space Center, na Califórnia.Também a chef de cozinha Gina Clarke-Helm vai dar uma aula prática de culinária e confecionar algumas refeições. Por último, a estilista Jem Atkin, que veste celebridades como as irmãs Kardashian, vai oferecer mudanças de visual aos visitantes, ao nível de uma autêntica "barbie girl".Se for o/a sortudo/a a conseguir esta oportunidade de sonho é caso para poder dizer: "Life in plastic, it's fantastic" ("A vida em plástico é fantástica", em tradução livre para português).