Mulher submete-se a 150 cirurgias para ficar igual à Barbie

Rachel Evans, de 48 anos, realizou 150 cirurgias plásticas nos últimos 13 anos. A mulher que ambiciona ficar igual à Barbie, tenciona ser a pessoa mais plástica do mundo antes de completar 50 anos.

Em declarações ao jornal britânico Metro, Rachel disse que continua a fazer cirurgias para aperfeiçoar o rosto e ficar parecida com a boneca mais famosa do mundo, a Barbie.





A mulher britânica, do sul de Londres, realizou o procedimento mais recente em maio, com o pricipal objetivo de evitar o envelhecimento. Rachel submeteu-se a um lifting não cirúrgico, uma nova forma de rejuvenescer o rosto sem cirurgia, oferecendo, no entanto, resultados parecidos aos de um lifting cirúrgico.

"Acredito que estou a envelhecer ao contrário, vou ser a prova de que os 50 são os novos 30", disse.



As cirurgias plásticas são vistas - aos olhos desta mulher - como um estilo de vida e um recurso de combate ao envelhecimento que tanto a assusta.



Rachel já tem mais sete cirurgias marcadas para antes de completar os 50 anos.