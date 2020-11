‘Gosto’ do Papa em foto de modelo brasileira investigado

O Vaticano pediu a ajuda do Instagram para apurar como é que a conta oficial do Papa Francisco naquela rede social colocou um ‘gosto’ na foto de uma modelo brasileira em pose provocante.









O escândalo rebentou na semana passada, quando vários seguidores do Papa no Instagram repararam que a conta do pontífice tinha colocado um ‘gosto’ numa foto da modelo brasileira Natalia Garibotto, em que esta aparece vestida como uma aluna sensual. O ‘gosto’ papal foi rapidamente retirado, mas o caso já tinha sido partilhado por milhares de internautas. “Pelo menos vou para o céu”, comentou a modelo na sua conta de Instagram.

A Santa Sé esclareceu que a conta do Papa no Instagram, com o nome ‘Franciscus’ é gerida por uma equipa do departamento de comunicação do Vaticano, mas até agora ninguém se acusou. Por esse motivo, o Vaticano pediu a colaboração do Instagram para tentar identificar o autor do polémico ‘gosto’. “Podemos excluir que tenha vindo da Santa Sé”, disse fonte oficial.





“O Papa não é como Trump, não passa o dia sentado a mandar tweets. Ele costuma aprovar previamente as publicações e tweets [nas suas contas] mas não os ‘gostos’”, disse ao ‘Guardian’ o jornalista Robert Mikens, especializado em assuntos religiosos e editor do jornal ‘La Croix’.