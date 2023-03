Governador afastado de Brasília reassume o cargo após decisão do supremo

O governador de Brasília, Ibaneis Rocha, afastado de funções em janeiro por suspeita de conivência nos ataques e invasão ao Congresso, Supremo Tribunal e palácio presidencial em 8 de Janeiro passado, reassumiu esta quinta-feira o cargo. A autorização foi dada na noite desta quarta-feira pelo juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o mesmo que em Janeiro tinha decretado o afastamento.

Na decisão que autorizou Ibaneis a voltar ao comando do governo da cidade-estado de Brasília, capital federal do Brasil e onde se localizam as sedes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, Alexandre de Moraes afirmou que nada tinha sido efectivamente encontrado contra o governador ao longo das investigações realizadas nestes dois meses, e, por isso, nada obstava a que ele reassumisse o cargo para o qual foi eleito em 2018 e reeleito em Outubro do ano passado. Mas o magistrado avançou que, no decorrer das investigações, que continuam, se algo surgir que ligue directamente Ibaneis Rocha aos ataques à Democracia desferidos em Janeiro ele poderá ser novamente afastado e até preso.

Ibaneis, aliado de Jair Bolsonaro, era suspeito de conivência com os autores dos ataques que destruiram parcialmente as sedes dos três poderes, levados a cabo por bolsonaristas radicais que exigiam a renúncia do novo presidente, Lula da Silva, e a volta ao poder do antigo governante. Mas as investigações não conseguiram provar a ligação do governador com os vândalos, somente que ele foi omisso, demorou para perceber a gravidade da situação e titubeou para pôr nas ruas as tropas da polícia necessárias para conter os radicais.

Após a autorização para voltar à chefia do governo brasiliense, Ibaneis Rocha, um milionário que surpreendeu ao entrar na política e ser eleito com larga vantagem na primeira eleição que disputou, afirmou não ter mágoa de Alexandre de Moraes e que entendeu que, no momento em que foi afastado do cargo, essa era a melhor decisão a tomar. Com o regresso de Ibaneis, a vice-governadora de Brasília, Celina Leão, que nos últimos dois meses tinha actuado como governadora interina, volta ao cargo anterior, para o qual também foi eleita em 2022.