Governo de Bolsonaro volta atrás e nega ter encontrado corpo de jornalista inglês desaparecido na Amazónia

As autoridades brasileiras desmentiram a informação de que tinham sido localizados os corpos do jornalista inglês Dom Philips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira, desaparecidos numa região remota da Amazónia no passado dia 5, após serem ameaçados por denunciarem a presença de invasores armados na floresta. Horas antes do desmentido, a família do jornalista tinha sido avisada de que o corpo do jornalista tinha sido encontrado, tal como o do pesquisador brasileiro.

A informação de que os corpos dos dois desaparecidos tinham sido localizados e resgatados das águas do Rio Itaquaí, onde desapareceram depois de terem ido a aldeias indígenas ouvir denúncias sobre a actuação de grupos armados na Amazónia, foi avançada ao início de segunda-feira pela Embaixada do Brasil em Londres. Um alto funcionário da embaixada ligou para a família de Dom Philips a informar da localização dos corpos e os familiares do jornalista, que vivem em Londres, passaram a informação à mulher de Dom, Alessandra Sampaio, que vive no Brasil e divulgou a informação ao jornalista André Trigueiro, da Globo News, que a divulgou a notícia.

Quando a notícia da localização dos dois corpos já tinha sido divulgada em todo o mundo, veio a surpresa. A Polícia Federal avançou primeiro a familiares de Dom que dois corpos tinham sido encontrados na região onde Dom e Bruno tinham desaparecido mas que precisava realizar perícia para confirmar se pertenciam aos dois desaparecidos, mas, horas depois, num curto comunicado divulgado à imprensa, negou a localização de qualquer corpo, fosse ou não do jornalista e do indigenista.

Ante a perplexidade de toda a imprensa, a Embaixada do Brasil em Londres confirmou ter realmente ligado para a família de Dom Philips ao amanhecer de segunda mas afirmou que o conteúdo do contacto não seria divulgado. No final de segunda-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, de que a Embaixada do Brasil na Inglaterra depende, veio a público negar também a localização de quaisquer corpos.

Até esta terça-feira não foi avançada qualquer explicação para esta situação. A Polícia Federal limitou-se a informar já no final de segunda-feira, num outro comunicado, que nesse dia nada mais tinha sido encontrado no local onde domingo foram localizadas roupas, uma mochila e documentos dos dois desaparecidos.