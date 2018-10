Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gravações provam assassinato de jornalista saudita

Governo turco informou os EUA sobre gravações de áudio e de vídeo que alegadamente mostram que Khashoggi foi morto.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:27

O governo da Turquia comunicou aos EUA que tem gravações de áudio e de vídeo que provam que o jornalista saudita Jamal Khashoggi foi torturado e morto no interior do consulado da Arábia Saudita, em Istambul. A informação foi revelada pelo jornal ‘The Washington Post’, para o qual escrevia o jornalista saudita, desaparecido a 2 de outubro.



"As gravações de voz do interior do consulado revelam o que aconteceu", referiu uma fonte anónima ao jornal, dizendo que as gravações de voz são as mais claras: "Pode ouvir-se como foi interrogado, torturado e depois assassinado".



O governo turco não admitiu oficialmente possuir gravações do interior da embaixada, pois isso seria revelar como vigia os diplomatas estrangeiros. Mas o conteúdo das gravações terá sido comunicado aos EUA, que apoiam a Turquia na exigência de esclarecimento do caso.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiterou esta sexta-feira o desafio à Arábia Saudita para que prove a sua versão dos factos, segundo a qual Khashoggi deixou o edifício "após alguns minutos ou uma hora". Erdogan diz que, nesse caso, os sauditas devem mostrar as imagens do momento da saída.



Ao jornal ‘Hurriyet’, disse mesmo: "Se um pássaro voasse, ou um mosquito aparecesse, os sistemas captavam isso; eles [os sauditas] têm os sistemas mais avançados".