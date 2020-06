Grávida de oito meses esfaqueada até à morte e pendurada em árvore

Tshegofatso Pule, uma jovem de 28 anos grávida de oito meses, foi esfauqueada até à morte e encontrada pendurada a uma árvore na semana passada, em Joanesburgo, na África do Sul.O homícidio está a ser imputado a Mzikayise Malephane, um homem de 31 anos que já foi presente a tribunal e acusado do crime.A jovem mulher desapareceu no passado dia 4 de junho e quatro dias depois foi encontrada por um popular no subúrbio de Roodesport, na capital sul-africana.O caso gerou uma onda de indignação em todo o país e foi criada a 'hashtag' #JusticeForTshego (#JustiçaParaTshego em português). Até o presidente do país, Cyril Ramaphosa, veio a público apelar pelo fim da violência de género, uma prática muito enraizada na cultura de África do Sul.