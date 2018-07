Grupo de camponeses indonésios matam quase 300 crocodilos num ataque de vingança

O ataque aconteceu numa quinta de recursos naturais, onde crocodilos eram protegidos e procriavam em cativeiro.

Um grupo de camponeses indónesios, armados com facas e martelos, atacaram 292 crocodilos até à morte. O golpe do grupo foi por vingança, dado que um crocodilo tinha morto um homem numa quinta nas imediações, de acordo com as informações dadas por um oficial.

As imagens do trágico episódio mostram dezenas de carcaças de crocodilo ensanguentadas, em cima umas das outras num amontoado, no distrito de Sorong, na província de Papua Ocidental, Indonésia.

De acordo com o Telegraph, a vítima tinha 48 anos quando foi atacada por um crocodilo enquanto recolhia ração numa quinta de reserva de recursos naturais. Foram ouvidos gritos de socorro, e quando as pessoas acudiram ao pedido de ajuda viram o crocodilo a atacar o homem.

O enterro da vítima aconteceu no sábado. Depois disso os moradores entraram na quinta e mataram todos os crocodilos, disse uma testemunha em declarações ao jornal.