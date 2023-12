Grupo de e-commerce sul-coreano vai comprar Farfetch

O grupo de e-commerce sul-coreano Coupang vai comprar a Farfecth, avançou o The Business of Fashion esta segunda-feira.O negócio proporcionará à plataforma de venda de luxo um financiamento de emergência de 500 milhões de dólares (cerca de 458 milhões de euros) para evitar entrar em falência."A Farfetch tem sido uma força transformadora na demonstração de que a venda de luxo online é o futuro do retalho", disse Bom Kim, diretor-executivo da Coupang.A plataforma de venda de marcas de luxo fundada em 2008 por José Neves - com sede fiscal em Londres e que foi o primeiro 'unicórnio' português ('startup' avaliada em mais de mil milhões de euros) tem vindo a apresentar prejuízos e recentemente a sofrer grandes perdas em bolsa, após dois anos de lucro em 2021 e 2022, a beneficiar do 'boom' do comércio 'online'.