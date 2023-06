Guarda Costeira dos EUA confirma morte dos passageiros do submersível Titan

A Guarda Costeira dos EUA confirmou esta quinta-feira a morte dos passageiros do submersível Titan."É muito cedo para determinar quando é que a tragédia aconteceu, a hora a que aconteceu. Neste momento damos as nossas condolências às famílias. Queremos garantir que elas possam compreender aquilo que aconteceu", disse o contra-almirante John Mauger.John Mauger, falou aos jornalistas em Boston e afirmou que após os decobertas as famílias foram "notificadas de imediato". "Apenas posso imaginar como é que estes dias tem sido. Espero que esta descoberta possa servir de algum tipo de consolo", disse.A Guarda Costeira dos EUA confirmou ainda que os destroços encontrados esta quinta-feira pertenciam ao submersível. "Graças aos meios sofisticados que temos conseguimos identificar partes muito concretas", afirmou. "Encontrámos depois um segundo campo mais pequeno de destroços", acrescentou.John Mauger garantiu que a "localização do submarino estava a umas dezenas de metros dos destroços do Titanic e o que os campos de destroços indicam é que foi aí que a tragédia aconteceu".A Guarda Costeira dos EUA vai continuar a investigação.