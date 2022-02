Tráfico de influências, espionagem, traições e manobras de bastidores. O PP espanhol está em guerra aberta e o braço de ferro entre o líder Pablo Casado e a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ameaça estilhaçar completamente o partido e provocar danos irreparáveis junto do eleitorado.





A tensão entre as duas principais figuras do Partido Popular já era latente há meses, mas o verniz estalou definitivamente esta semana com a denúncia de que a direção do PP terá contratado um detetive privado para espiar o entorno familiar de Ayuso, nomeadamente o seu irmão, Tomás Díaz Ayuso. Em causa estão suspeitas de tráfico de influências: o irmão da presidente da Comunidade de Madrid terá recebido uma comissão choruda como intermediário num negócio de 1,5 milhões de euros para a compra de 250 mil máscaras para o governo regional durante o primeiro confinamento, em 2020. A direção nacional do partido, que está a investigar o caso desde setembro, fala numa comissão de 288 mil euros. Ayuso garante que foram apenas 55 850 euros e que o pagamento nada teve de ilegal: o seu irmão trabalha na área da saúde há 26 anos e agiu como mero intermediário entre a fábrica chinesa e a empresa que vendeu as máscaras à Comunidade de Madrid, tendo sido esta empresa a pagar a comissão.