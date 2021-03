Iglesias deixa governo e avança em Madrid

Pablo Iglesias abandona a vice-presidência do governo e pretende também deixar a chefia do partido, tendo indicado a atual ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, para o substituir no governo e liderar o Podemos nas próximas eleições legislativas.



O secretário-geral do Unidas Podemos anunciou esta segunda-feira que vai deixar o governo para disputar a presidência da Comunidade de Madrid à muito popular Isabel Díaz Ayuso, do PP, nas eleições antecipadas de 4 de maio.Pablo Iglesias abandona a vice-presidência do governo e pretende também deixar a chefia do partido, tendo indicado a atual ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, para o substituir no governo e liderar o Podemos nas próximas eleições legislativas.

“Será uma honra ocupar o posto no qual posso agora ser mais útil como madrileno e antifascista”, afirmou Iglesias num vídeo publicado no Twitter, aludindo à possível aliança do PP com os extremistas de direita do Vox.





“É preciso evitar que estes delinquentes, estes criminosos que reivindicam a ditadura [...] que promovem a violência contra os imigrantes, os homossexuais e as feministas tenham todo o poder em Madrid”, disse ainda Iglesias. Para travar a extrema-direita, apelou a uma aliança “forte e ampla” das forças de esquerda, na qual deseja incluir o partido Mais Madrid, do antigo companheiro de partido Íñigo Errejón.





Do outro lado, Ayuso reagiu com ironia ao anúncio surpresa. “Espanha deve-me uma, conseguimos tirar Iglesias do governo”, afirmou a presidente cessante madrilena.





Se para Iglesias as eleições são uma luta entre democracia e fascismo, para Ayuso opõem “comunismo ou liberdade”. A frase tornou-se já slogan de campanha, sendo repetida pelo líder do PP, Pablo Casado, para quem o objetivo é derrotar um partido “simpatizante de regimes totalitários na América Latina e no Médio Oriente”.





Recorde-se que Ayuso dissolveu o governo para evitar uma moção de censura como a apresentada em Múrcia por PSOE e Cidadãos, partido aliado de governo em Madrid mas que agora está fora das contas do PP.





PORmenores



O PM espanhol, Pedro Sánchez, desejou sorte a Iglesias e deu a entender que aceitará a sugestão de colocar Yolanda Díaz na vice-presidência que deixa vaga. Sánchez apontou nesse sentido ao elogiar Díaz e frisar que haverá continuidade, havendo uma "vice-presidência reservada para o Podemos".Iglesias quer há muito deixar a chefia do Podemos e isso só não terá acontecido ainda porque Yolanda Díaz recusava suceder-lhe. A resistência terá agora sido vencida pela oportunida de de Iglesias disputar Madrid.