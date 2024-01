Guião da série 'Friends' encontrado no lixo vendido por 25 mil euros

O guião de um episódio de 1998 da série 'Friends' foi vendido por 22 mil libras, cerca de 25.500 euros. O guião foi encontrado num caixote de lixo por um funcionário do Fountain Studios, em Wembley, Londres.O valor de venda estava estimado entre 600 e 800 libras - aproximandamente 1000 euros. No entanto, os lances do leilão subiram rapidamente e o comprador, que é desconhecido, ficou com o exemplar por 25.500 euros.Segundo a BBC, participaram no leilão 219 pessoas de todo o mundo e sabe-se que o comprador é "internacional" e fez a compra online.Não se sabe quem é o dono original do guião, mas a casa de leilões presume que seja um ator do elenco ou alguém que tenha trabalhado na série, conta a BBC. O responsável pelos leilões na Hanson Ross disse à BBC que "o interesse global foi impressionante".Quase 32 milhões de pessoas viram o episódio deste guião, em que Ross e Emily casam em Londres.A série foi exibida originalmente entre 1994 e 2004, mas foi recuperada em 2015 pela plataforma de streaming Netflix e mais tarde pela HBO Max.