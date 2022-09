Guterres diz que guerra na Ucrânia ameaça humanidade mas evita condenações à Rússia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou esta terça-feira na abertura do debate da Assembleia-Geral que a guerra na Ucrânia é uma "ameaça ao futuro da humanidade", mas evitou qualquer condenação direta à Rússia.

Num discurso sobre os grandes problemas que afetam a ordem mundial, era esperado que Guterres colocasse o foco na situação na Ucrânia e o secretário-geral da ONU preferiu assinalar possíveis entendimentos para resolver o conflito ao apontar o acordo, envolvendo as Nações Unidas e a Turquia, para escoar cereais acumulados nos portos ucranianos desde o início da guerra.

"Quando nos reunimos num mundo repleto de turbulências, uma imagem de promessa e esperança vem à minha mente: o navio 'Brave Commander'. Ele navegou no Mar Negro com a bandeira da ONU hasteada orgulhosamente. Por um lado, o que vocês veem é uma embarcação como qualquer outra navegando pelos mares. Mas olhem mais de perto. Na sua essência, este navio é um símbolo do que o mundo pode alcançar quando agimos juntos", disse Guterres na abertura do seu discurso.



António Guterres afirmou ainda que o G20 "caiu na armadilha das divisões geopolíticas" e que as relações internacionais correm o risco de acabar com "G-nada", numa dura crítica à falta de cooperação e diálogo. O secretário-geral da ONU salientou que "o mundo está em perigo - e paralisado", com as "divisões geopolíticas a minar o trabalho do Conselho de Segurança, a minar o direito internacional, a minar a confiança e a fé das pessoas nas instituições democráticas, a minar todas as formas de cooperação internacional".

"Não podemos continuar assim. Mesmo os vários agrupamentos constituídos fora do sistema multilateral por alguns membros da comunidade internacional caíram na armadilha das divisões geopolíticas, como o G20", disse, referindo-se às maiores e emergentes economias do mundo.