Guterres diz que sobreaquecimento do planeta é "ameaça mais imediata ao nosso futuro"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou esta terça-feira que a "ameaça mais imediata ao futuro" humano é o sobreaquecimento do planeta, salientando que as alterações climáticas registadas são "apenas o começo".

No seu discurso de abertura do Debate da 78.ª sessão da Assembleia Geral da ONU (UNGA 78, na sigla em inglês), Guterres pediu "determinação" no combate ao sobreaquecimento do planeta, sustentando que as mudanças climáticas não são apenas uma mudança no clima, mas que estão a mudar a vida no planeta e a matar e devastar comunidades.

"Em todo o mundo, assistimos não só à aceleração das temperaturas, mas também à aceleração do aumento do nível do mar, ao recuo dos glaciares, à propagação de doenças mortais, à extinção de espécies e a cidades sob ameaça. E isto é apenas o começo", observou.