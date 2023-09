Guterres diz que invasão da Ucrânia "criou mundo de insegurança para todos"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou esta terça-feira que a invasão da Ucrânia pela Rússia é "prova" de uma violação da Carta das Nações Unidas e que criou "um mundo de insegurança para todos".

No seu discurso de abertura do debate geral da 78.ª sessão da Assembleia Geral da ONU (UNGA 78, na sigla em inglês), Guterres voltou a dar destaque à guerra lançada pela Rússia na Ucrânia no momento em que sublinhava a importância do compromisso de paz patente na Carta das Nações Unidas.

"Em vez de se acabar com o flagelo da guerra, estamos a assistir a uma onda de conflitos, golpes de Estado e caos. Se todos os países cumprissem as suas obrigações nos termos da Carta, o direito à paz estaria garantido", começou por dizer.