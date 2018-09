Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Há heróis anónimos a lutar contra Trump”

Por Francisco J. Gonçalves | 01:57

Um dia depois de serem revelados excertos de um novo livro segundo o qual ministros e assessores do presidente Donald Trump boicotam as suas decisões para evitar perigos para os EUA, uma peça de opinião anónima publicada esta quinta-feira no ‘The New York Times’ veio reforçar essa ideia. O autor do artigo diz fazer parte da administração Trump e confessa trabalhar em segredo para proteger o país dos "impulsos antidemocráticos" e da "amoralidade" de Trump.



"Sou parte da resistência dentro da administração Trump", diz o autor da peça. "O comportamento errático dele seria ainda mais preocupante se não fossem os heróis anónimos da Casa Branca" que lutam contra "os caprichos" do presidente, lê-se no artigo, que tem ainda uma frase reveladora do desprezo pela imaturidade de Trump: "Pode ser magro conforto nesta era caótica, mas os americanos têm de saber que há adultos na sala [...]. Estamos a tentar fazer o que deve ser feito mesmo quando Trump não quer".



O presidente acusou o jornal de publicar "um editorial cobarde" e afirmou: "Se essa pessoa realmente existe, o Times deve, por motivos de segurança nacional, entregá- –lo ao governo de imediato!". O presidente considera que, caso não seja tudo inventado, o autor do artigo pode ser acusado de traição.



"Dada a instabilidade do presidente, falou-se em invocar a 25ª Emenda", refere o autor que todos agora querem conhecer, aludindo ao artigo da Constituição que prevê os motivos para destituir o presidente: "Mas ninguém queria precipitar uma crise constitucional".



O artigo confirma as descrições do novo livro de Bob Woodward, jornalista premiado que desvendou o escândalo Watergate. O livro descreve, entre outras coisas, que Trump mandou matar o presidente sírio, Bashar al-Assad, mas a ordem foi ignorada pelo secretário da Defesa.



Pence e Pompeo negam autoria do polémico artigo

u Ante especulações sobre a identidade do autor do texto anónimo, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, garantiu que "se não pudesse cumprir as ordens do presidente demitia-se" e criticou o jornal por publicar "palavras de um mau ator". O gabinete do vice-presidente, Mike Pence, criticou também a publicação, falando de "vergonha" e frisando que Pence "assina sempre as suas opiniões".