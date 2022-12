Helicóptero com cinco pessoas a bordo cai no Rio de Janeiro

Um helicóptero caiu, durante a manhã desta quarta-feira, em Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro, no Brasil. Para além do piloto, encontravam-se no interior da aeronave quatro passageiros, entre os quais dois homens e duas mulheres.Segundo informação divulgada pelo G1, o piloto terá recebido assistência médica no local e os dois casais, que seriam provenientes da Argentina e dos EUA, foram transportados para o hospital municipal Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ainda não existem informações acerca do atual estado de saúde dos ocupantes do helicóptero.Os bombeiros do quartel da Barra foram chamados para o local do acidente às 10h57 (hora local).A queda do helicóptero foi tão brusca, que tanto a cauda como uma das portas da aeronave se desprenderam. O helicóptero despenhou-se devido a uma falha mecânica que levou o piloto a tentar realizar uma aterragem de emergência.Em atualização