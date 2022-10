Helicóptero cai em São Paulo

AGORA: Imagem do helicóptero que caiu na região do Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo, 2 pessoas estavam na aeronave. pic.twitter.com/IRDaH0TblY — CHOQUEI (@choquei) October 19, 2022

Um helicóptero caiu na área do Parque da Rochinha, localizada na Zona Sul de São Paulo, no Brasil, esta quarta-feira.Segundo o site G1, a informação foi avançada pelo corpo de bombeiros e, segundo dados iniciais, seguiam duas pessoas a bordo da aeronave. Foram enviadas nove viaturas para o local do acidente.Os dois indivíduos que viajavam no helicóptero foram socorridos, ambos estavam conscientes e receberam apoio médico. Um dos passageiros foi transportado para o hospital das Clínicas, em São Paulo.A queda do helicóptero ocorreu nas proximidades do aeroporto de Congonhas e suspeita-se que o piloto tenha feito uma aterragem de emergência, logo após ter descolado do aeroporto.A aeronave foi fabricada em 2013 e tem capacidade para transportar, no máximo, seis pessoas. O helicóptero trata-se de um monomotor turbina.

Em atualização