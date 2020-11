Helicóptero que transportava coração para transplante despenha-se em hospital

Um helicóptero médico que transportava um coração destinado a um transplante despenhou-se quando tentava aterrar no centro médico de Keck, da universidade do sul da Califórnia, nos Estados Unidos.Na aeronave, um Agusta Westland A109, seguia o piloto e mais dois tripulantes que tiveram ferimentos ligeiros. Apesar do acidente aparatoso, que atirou o ‘heli’ para a sucata, o coração foi recuperado e levado a tempo para a cirurgia de transplante.O órgão tinha sido doado no hospital de Sharp Grossmont, em La mesa, nos arredores de San Diaego, e fazia a viagem de cerca de 170 quilómetros para a unidade hospitalar dos arredores de Los Angeles.