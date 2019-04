Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Herdeira admite culpas em seita sexual nos Estados Unidos

Clare Bronfman deu milhões à Nxivm de Keith Raniere.

Por F.J.G. | 09:46

A herdeira do império Seagram admitiu o papel que desempenhou no financiamento e liderança da seita sexual Nxivm (lê-se nexium). Clare Bronfman, de 40 anos, foi acusada de financiar a seita de Keith Raniere com 89 milhões de euros. Deu-se como culpada de falsificação de documentos e apoio à imigração ilegal.



"Queria fazer o bem e ajudar pessoas, mas acabei por cometer muitos erros", afirmou a milionária em tribunal.



Bronfman ocupava um lugar no quadro diretivo da seita e é a quinta pessoa a aceitar um acordo judicial para ter pena reduzida de um máximo de 27 meses de cadeia.



Outra arguida que já admitiu culpas foi a atriz Allison Mack, que confessou no início do corrente mês. Uma das suas funções era recrutar outras mulheres para a organização.



O julgamento do líder da seita começa no próximo mês e deverá levar a uma pena pesada. A acusação a Raniere fala num esquema de extorsão em pirâmide, no qual os membros pagavam milhares de euros para fazer cursos e subir na hierarquia.



Para prevenir deserções, os membros eram submetidos a uma iniciação humilhante que era filmada para servir como mecanismo de chantagem. O aspeto mais sinistro do culto era a escravatura sexual.



As mulheres eram marcadas como gado, com as iniciais de Raniere, e estavam obrigadas a manter relações sexuais com ele e com outros iniciados.