Herdeiro da Hermès quer adotar e deixar fortuna de milhões ao jardineiro

O herdeiro da empresa francesa Hermès, Nicolas Puech, de 80 anos, anunciou que pretende adotar o jardineiro e deixar-lhe a fortuna que herdou, avança o El País.Nicolas Puech é familiar de Tierry Hermès, fundador da empresa Hermès que, inicialmente, era apenas uma oficina de arreios e selas para cavalos. Atualmente, é também uma marca de moda de luxo de eleição para estrelas internacionais como Madonna e Jeniffer Lopez.Embora não faça parte do conselho de administração da empresa, Nicolas Puech detém 5,7% das ações da empresa e uma fortuna avaliada em mais de 10 mil milhões de euros. Puech é um dos homens mais ricos da Suíça, segundo a revista Bilan.Nicolas assinou, em 2011, um acordo de sucessão com a Fundação Isocrates para que, após a morte do empresário, a fortuna fosse doada à Fundação. No entanto, nos últimos anos, parece ter mudado de ideias.O suíço, solteiro e sem herdeiros diretos, está decidido a deixar a fortuna ao jardineiro de 51 anos com descendência marroquina, casado com uma espanhola e pai de dois filhos. Para dar cumprimentou ao desejo, Nicolas Puech já iniciou o processo de adoção.