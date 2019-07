Homem apanhado a tentar embarcar em avião com lançador de mísseis na mala

Um lançador de mísseis foi confiscado pelas autoridades norte-americanas quando um passageiro tentou embarcar num avião com o dispositivo na mala. O caso aconteceu no aeroporto de Maryland, nos EUA.

Depois de ter sido encontrado o lançador na bagagem do homem, este alegou perante as autoridades que trabalhava para o exército.





.@TSA officers at @BWI_Airport detected this missile launcher in a checked bag early this morning. Man said he was bringing it back from Kuwait as a souvenir. Perhaps he should have picked up a keychain instead! pic.twitter.com/AQ4VBPtViG