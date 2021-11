Um homem armado com uma faca feriu este sábado três pessoas a bordo de um comboio de alta velocidade na região alemã da Baviera. O agressor, de nacionalidade síria, foi detido e a polícia não descarta possíveis motivações terroristas.









O ataque ocorreu por volta das 08h00 da manhã, a bordo de um comboio ICE que fazia a ligação entre Ratisbona e Nuremberga. Passageiros relataram instantes de pânico e terror, com dezenas de pessoas a tentarem fugir da carruagem onde ocorreu o ataque. O atacante foi imobilizado e detido pela polícia após a composição parar na estação de Suebersdorf.

A polícia recusou confirmar o número exato de vítimas, mas a imprensa alemã fala em três feridos, de 26, 39 e 60 anos, todos em estado grave. O agressor foi identificado como Abdalrahman A., um imigrante sírio de 27 anos que terá chegado à Alemanha em 2014 e que recebeu estatuto de refugiado. De acordo com o jornal ‘Bild’, sofre de problemas psicológicos e é conhecido da polícia.





O ministro do Interior da Baviera, Horst Seehofer, adiantou que as motivações por detrás do ataque ainda são “pouco claras”, mas garantiu que o agressor agiu sozinho e não existe perigo para a população. “Espero que os feridos e todos os que testemunharam este ato possam recuperar rapidamente”, afirmou.