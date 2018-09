Homem atira mulher de varanda de cruzeiro

Vítima estaria a viajar para celebrar o seu 50.º aniversário quando apareceu morta.

Agora, no entanto, estão a tentar perceber se o marido a empurrou para a matar ou para tentar desfazer-se do corpo: a polícia acredita que Newman estaria a tentar esconder o crime atirando o corpo da mulher para as águas, mas não se apercebeu que as varandas da zona inferior do navio seriam mais amplas que a varanda onde estava.





Um homem foi acusado de homicídio depois de tentar atirar a mulher de um cruzeiro. A vítima sofreu lesões na cabeça durante a queda que se provaram fatais.Segundo avança a imprensa, Eric Newman terá atirado Tamara Tucker de uma varanda do 14.º andar do cruzeiro onde seguiam para celebrar o 50.º aniversário da mulher em Jacksonville, Florida, em janeiro.As autoridades norte-americanas pensaram, inicialmente, que se tinha tratado de um acidente quando a encontraram morta no 12.º andar.