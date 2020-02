Homem atira-se à mulher errada e cortam-lhe os testículos com faca enferrujada

Um homem teve os testículos lenta e dolorosamente cortados com uma faca enferrujada por um casal na cidade brasileira de Águas Claras, no interior do estado de Mato Grosso do Sul. Segundo a última informação disponível sobre o brutal crime, a vítima lutava pela vida no hospital da cidade, que fica a 170 quilómetros da capital estadual, Campo Grande.

O casal acusado da selvajaria, uma mulher de 36 anos e o namorado dela, de 28, foi preso pouco depois num posto de combustíveis após uma denúncia anónima de que estavam armados com uma pistola artesanal.





Interpelados pela polícia sobre a origem da arma, acabaram por confessar que a tinham roubado a um homem a quem também tinham cortado os testículos, espancado e agredido com um tijolo, e que tinham deixado muito ferido na casa dele. Segundo o casal, o homem tinha-se insinuado dias atrás para a mulher, que não gostou e combinou com o namorado que se vingariam castrando o Don Juan. De acordo com a polícia de Águas Claras, a mulher é ligada ao mundo do crime e arguida em processos em que é acusada de latrocínio (roubo seguido da morte da vítima) e agressão.