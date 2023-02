Homem autista torna-se o mais jovem professor negro a dar aulas na Unversidade de Cambridge

Jason Arday, sociólogo britânico de 37 anos, é o mais jovem homem negro a tornar-se professor na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. O académico assume as funções já no próximo mês e vai lecionar a unidade curricular de Sociologia da Educação."Cambridge já está a fazer mudanças significativas e conseguiu alguns ganhos notáveis na tentativa de diversificar", salientou o académico.As adversidades chegaram cedo à vida do professor, avança o jornal britânico The Guardian. Com apenas três anos, Arday foi diagnosticado com autismo e atraso no desenvolvimento. Dadas as limitações, aos 11 anos ainda não falava e só depois de atingir a maioridade, aos 18, é que aprendeu a escrever.Para ter a oportunidade de estudar, teve que conciliar as aulas com trabalhos em regime part-time.A contratação do britânico foi encarada pelo público como um marco representativo para a comunidade negra. Jason Arday espera com esta conquista profissional servir de inspiração àqueles que pertencem a minorias sociais."O meu trabalho centra-se principalmente em como podemos abrir portas a mais pessoas de meios desfavorecidos e democratizar verdadeiramente o ensino superior", disse.