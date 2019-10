Homem fica "livre" de cancro terminal após terapia genética inovadora

Vamberto Castro, de 62 anos, sofria de um Linfoma Não Hodkins, e já se encontrava em estado terminal quando uma luz ao fundo do túnel se "acendeu". O mineiro deverá ter alta este sábado, após se ter submetido a um tratamento inovador conhecido como CART-Cell, baseado numa técnica de terapia genética, que foi realizada no Brasil.Quando deu entrada no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, Vamberto sentia muitas dores, estava extremamente magro e tinha muitas dificuldades de locomoção. O cancro já se tinha espalhado para os ossos, pelo que haviam poucas chances de sobreviver à doença.Antes de ser internado, realizou ciclos de quimioterapia e radioterapia, mas sem sucesso. Os médicos davam-lhe menos de um ano de vida e o paciente aceitou os cuidados paliativos como a sua única opção.Até que surgiu a oportunidade de se submeter a um tratamento inovador, apenas autorizado nos EUA, e nunca realizado nos países da América Latina. O antigo mineiro autorizou a sua submissão a esta técnica inovadora, ainda em fase experimental. Cerca de 20 dias depois de inciar os tratamentos, os exames comprovaram que algumas células cancerígenas tinham desaparecido.Os médicos que acompanharam o paciente, no Centro de Terapia Celular do Hermocentro, garantem que Vamberto "está livre da doença", mas não totalmente curado, uma vez que o diagnóstico final só poderá ser dado ao fim de cinco anos. No entanto, o prognóstico é muito positivo e o tratamento será aplicado a mais dois pacientes em breve.Esta técnica aproveita a capacidade do nosso sistema imunitário de atacar as células cancerosas estimulando-o e bloqueando os "travões" das células do sistema imunitário. Os resultados foram tão promissores que até valeram aos seus investigadore, James P. Allison e Tasuku Honjo, o Prémio Nobel da Medicina de 2018.