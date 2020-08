Homem com coronavírus entra em igreja sem máscara e infeta quase 100 pessoas

Um homem que testou positivo para o novo coronavírus infetou 91 pessoas depois de ter entrado numa igreja sem máscara, revelou o governador do Ohio, nos Estados Unidos.

"Espalhou-se como um incêndio. É muito devastador", disse Mike DeWine esta terça-feira. "Sabemos que os nossos líderes da fé não querem mais nada do que proteger aqueles que vêm para o culto", acrescentou.

Depois de o homem, de 56 anos, ter entrado na igreja, um total de 53 pessoas ficaram infetadas, sendo que 18 dessas pessoas acabaram por infetar, pelo menos, uma outra pessoa.

Para ilustrar como uma pessoa infetada pode espalhar o vírus, o departamento de saúde do Ohio divulgou um gráfico que mostra como os casos se expandiram a pessoas que nem estiveram na igreja.

This slide shows the spread of the virus to at least 91 different people resulting from just one person with #COVID19 attending a church service. It spread like wildfire. pic.twitter.com/j70ENyMk2T