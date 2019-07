Homem condenado a 70 anos de prisão após se filmar a violar a filha de um ano

James Lockhart, de 31 anos, declarou-se culpado de três acusações relacionadas com a criação, posse e distribuição de pornografia infantil da própria filha de um ano. O homem foi condenado a 70 anos de prisão.

Além dos 70 anos de prisão, pagará uma multa de cerca 668 mil euros, conta a revista NewsWeek.

Segundo o Departamento de Justiça (DOJ), as imagens mostravam o condenado a abusar sexualmente da vítima, cujo rosto estava parcialmente desfocado. Junto com os vídeos que o homem criou, as autoridades encontraram pelo menos 43 vídeos e quatro mil imagens de pornografia infantil.

O acordo judicial exigia que Lockhart cooperasse totalmente com as investigações e processos de outras pessoas e que testemunhasse nesses casos.

James foi detido em outubro de 2018, após a polícia ter encontrado as imagens do crime no computador do acusado.