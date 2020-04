Homem cospe para cima de polícia alegando ter coronavírus e empurra agente para a linha do metro

Um sem-abrigo da cidade de Nova Iorque, nos EUA, pontapeou uma agente da polícia, ao ponto desta ter caído na linha de metro na estação do Harlem.







De acordo com o New York Post, o homem, que estava a ser algemado pelas forças policiais, cuspiu para cima da mulher, alegando estar infetado com coronavírus.



"Não está a partir bem a minha perna. Parta", incentivou o suspeito, Anquando Johnson, de 25 anos.



Ao tentar agarrar o homem pelas pernas, a agente é atingida por um pontapé, tropeça e cai para trás na linha do metro.

"A agente podia ter morrido, como resultado do ataque, uma vez que sofreu ferimentos graves", afirmou um porta-voz da polícia de Nova Iorque.

Johnson foi acusado de agressão criminosa a uma autoridade, além das ameaças imprudentes e de roubo.