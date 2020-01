Homem dá de caras com a própria lápide durante visita ao cemitério

Um homem de 75 anos deu de caras com a sua própria lápide no cemitério Newmonthill em Forfar, Escócia. Alan Hattel acredita que a responsável pela colocação indevida da lápide é a ex-mulher, porém ainda não existem provas que confirmem as suspeitas.Alan Hattel, um ex-soldado reformado, começou a suspeitar de que algo não estava bem quando, nos últimos quatro meses, o seu telemóvel deixou de lhe permitir fazer chamadas e ser contactado.Hattel explicou que está separado da ex-mulher à 26 anos e que acredita ter sido esta quem comprou o terreno para colocar a sua lápide.A pedra colocada no terreno tem o nome do homem juntamente com o da ex-mulher, Berta, que fazia intenções de ser enterrada juntamente com o 'falecido' ex-marido.De acordo com o jornal The Courier, o atual reformado de 75 anos afirma que não tinha conhecimento da situação e que, futuramente, não fazia intenções de ser enterrado, mas sim, cremado. Já foi pedido por Alan que a lápide seja coberta.