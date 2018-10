Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 21 anos põe anúncios a pedir cadáver de rapariga para fazer sexo e comer

Jovem trocou mensagens com agente da polícia disfarçado que fingiu oferecer a filha.

09:38

Alexander Nathan Bather, um jovem de 21 anos, publicou váiros anúncios na "Dark Web" ("Internet Obscura", em português) onde pedia um cadáver de uma rapariga com o qual pudesse fazer sexo e depois comer.



As autoridades descobriram o caso e rapidamente começaram a investigar o suspeito, que sem saber que estava a trocar mensagens com um agente da polícia disfarçado, explicou de forma muito explicita o que procurava.



O agente, que fingiu estar a oferecer a filha a Alexander, disse a este que estava disponível para o ajudar a matar a jovem num hotel. Foi o isco necessário para conseguir prender o jovem que foi detido quando saia da sua casa, no Texas, para se ir encontrar com o homem e a vítima, na posse de uma faca. Confrontado pelas autoridades, admitiu tudo.



De acordo com a imprensa norte-americana, as mensagens enviadas através do e-mail pelo jovem de 21 anos eram despidas de remorsos ou arrependimentos. "Quantos anos tem a tua filha? Podemos matá-la?", questionou diretamente.



Alexander chegou mesmo a dizer ao polícia para comprar um telemóvel novo depois de cometer o crime da morte da filha. O caso vai agora ser julgado em tribunal.