Ladrões voltaram ao local do crime e foram apanhados

Comerciante enganou os assaltantes.

02:30

Até para roubar é preciso ter um pouco de inteligência.



Nesse aspeto, parece que um grupo que tentou assaltar uma loja na Bélgica fica muito aquém daquilo que é necessário para fazer um carreira de sucesso no mundo do crime.



O grupo entrou na loja e exigiu que o dono lhes desse o dinheiro da caixa.



O homem fez uma sugestão: se voltassem mais tarde a caixa estaria mais recheada.



Assim o fizeram, mas, da segunda vez, a polícia estava à espera do gangue.