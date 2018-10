Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang faz ataques noturnos a cafés

Ladrões atuaram encapuzados e levaram máquinas de tabaco.

Por Fátima Vilaça e Patrícia Lima Leitão | 09:20

Em apenas uma hora, um grupo de seis homens encapuzados roubou duas máquinas de tabaco em dois cafés de Braga e Vila Nova de Famalicão.



O gang terá começado por furtar uma carrinha Volkswagen, em Ribeirão, Famalicão, e viajou até Braga para o primeiro assalto a uma pastelaria, em Gualtar. Depois, regressou a Ribeirão, onde levou a cabo o segundo roubo.



No caso de Braga ameaçaram moradores com uma caçadeira, antes de se colocarem em fuga. "Estavam a tentar furtar uma carrinha, quando o dono saiu à janela. Um homem encapuzado apontou-lhe uma caçadeira e mandou que entrasse se não queria levar um tiro", contou ao CM o marido da proprietária do Café Bela Sereia, em Gualtar, um dos alvos do grupo ontem de madrugada.



O morador ainda tentou seguir os assaltantes de automóvel, sem sucesso.



Eram 04h45, quando, ao que tudo indica com o carro furtado em Ribeirão, os assaltantes arrombaram a porta. Depois, prenderam cordas à máquina de tabaco, que arrancaram do chão. O dono do café estima que a máquina pudesse conter cerca de três mil euros em dinheiro. Foi abandonada num descampado, em Ribeirão, já vazia.



A investida no café Charly, em Ribeirão, deu-se perto das 05h30, já com outro carro também furtado na freguesia. "Desviaram os vasos da entrada e devem ter atirado a carrinha contra a fachada", contou Carla Pereira, proprietária.



O dono da viatura roubada, encontrada incendiada, também perseguiu os ladrões, sem sucesso.