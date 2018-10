Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trio detido pela PSP suspeito de balear homem durante assalto

Crime aconteceu na madrugada de dia 11 de outubro.

O trio de gémeos e sobrinho, que fugiu do Tribunal de Instução Criminal do Porto e posteriormente foi capturado pela polícia no parque de campismo de Mêdas, em Gondomar, é suspeito de ter disparado contra um homem durante um assalto no dia 11 de outubro.



O assalto terá ocorrido numa moradia de Águas Santas, na Maia, e os assaltantes são suspeitos de ter baleado na cabeça um homem que tentou resistir a esse furto, segundo a imprensa nacional desta segunda-feira.



A vítima foi posteriormente internada no Hospital de São João onde acabou por ser submetido a uma cirurgia para lhe ser retirada a bala.