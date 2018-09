Homem “demasiado gordo para sexo” tem transformação incrível

Stephen divorciou-se e começou a ter vida regrada. Perdeu mais de 100 quilos.

16:53





O percurso do norte-americano foi documentado num







Apesar de todas as alterações, o norte-americano refere que ainda não está pronto para voltar a amar: "Não estou pronto para namorar mas acho que vou ser um melhor parceiro no futuro. Estou muito mais feliz comigo mesmo e isso vai fazer uma grande diferença".O percurso do norte-americano foi documentado num canal de YouTube

Stephen Ringo, um norte-americano natural do estado do Tennessee, era "demasiado gordo para ter sexo". Quando o seu casamento terminou, o homem começou uma dieta rigorosa acompanhada de exercício e agora parece outra pessoa.Aos 38 anos, Ringo comia dois hambúrgueres, dois pacotes de batatas grandes, dois refrigerantes grandes e 20 nuggets de frango ao almoço. O jantar era pizza. Com esta alimentação, baseada essencialmente em fast-food, o norte-americano engordou em demasia, até chegar ao ponto em que nem conseguia calçar as meias, conta ao The Sun."É justo dizer que o meu peso arruinou o meu casamento. A relação com a minha mulher deteriorou-se à medida que fui engordando. Estava deprimido e deixámos de ser íntimos. A minha obesidade deitou a minha vida sexual por terra", referiu, citado pela publicação.As mudanças que Stephen Ringo levou a cabo na sua vida, iniciadas em 2016, levaram a que perdesse 101 quilos.