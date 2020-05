Homem detido a sufocar criança 10 minutos após ser libertado da cadeia

Um homem foi detido após ter roubado uma mulher e depois sufocar o seu filho, 10 minutos após ter sido libertado da cadeia, na Califórnia, EUA.Daniel Orozco, de 28 anos, tinha acabado de sair da prisão quando foi novamente apanhado a conduzir sob a influência de drogas, num carro que tinha acabado de roubar a uma mulher num parque de estacionamento.As autoridades afirmam que Daniel ameaçou a mulher e perante a recusa desta em dar as chaves do carro começou a sufocar uma criança de 11 anos que estava no carro, alegadamente filho da vítima.Depois de conseguir obetr as chaves, Daniel foi preso na autoestrada e novamente levado para a Cadeia de Monterey. Foi acusado de roubo, sequestro e agressão.