Homem encontrado morto depois de matar a mulher que se recusou a fazer sexo

Britânico estava detido numa prisão tailandesa a aguardar julgamento.

15:45

Um britânico acusado de ter matado a própria mulher, depois de esta se ter recusado a ter relações sexuais, foi encontrado morto numa prisão tailandesa. Kevin Smitham, de 51 anos, morreu em agosto do ano passado, mas só agora as autoridades divulgaram o caso.



Kevin Smitham estava detido a aguardar julgamento pela morte da mulher, Kendra Smitham, de 29 anos, mas foi encontrado morto no estabelecimento prisional de Thailand's Ubon Ratchathani, na Tailândia. As causas da morte ainda não foram reveladas pelas autoridades.



Em abril do ano passado Kendra foi encontrada sem vida, escondida debaixo de um cobertor e com várias escoriações. Kevin assumiu a autoria do crime.



Na noite do crime, ambos tinham estado a beber. Uma discussão sobre sexo e o facto de Kendra não ter aceitado iniciar relações sexuais com o homem acabou por ditar a morte da mulher.



Kevin assume que teve um ataque de ciúmes e acreditou que Kendra tivesse outro companheiro.