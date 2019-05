Homem esfaqueado em plena luz do dia com a filha bebé ao colo

Agressor está em fuga. Vítima luta pela vida no hospital.

13:47

Um homem de 31 anos foi esfaqueado em Brackley, em Manchester, no Reino Unido, enquanto segurava a filha bebé no colo e a colocava no carro. A agressão que, segunda as testemunhas no local, aconteceu sem razão aparente, decorreu horas depois de um outro ataque em Beswick, a cinco quilómetros de distância. O agressor está em fuga e a vítima luta pela vida no hospital.

De acordo com o jornal britânico Mirror, o episódio causou bastante preocupação aos moradores da rua. As autoridades garantiram que uma equipa de investigadores está a fazer os possíveis para encontrar o responsável do crime.

Foi pedida toda a colaboração possível aos habitantes do local onde ocorreu o crime através de uma imagem do alegado agressor partilhada pela polícia. Segundo um dos moradores, a presença de polícias é frequente naquele local.