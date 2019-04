Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem esfaqueado ao defender mulher durante discussão

Conflito entre moradores no Bairro do Vale da Amoreira, na Moita, esteve na origem de uma tentativa de homicídio.

Por M.C. | 09:03

Uma discussão entre moradores no Bairro do Vale da Amoreira, no concelho da Moita, esteve na origem de uma tentativa de homicídio.



Um homem, de 48 anos, passava no bairro, no passado mês de fevereiro, quando se apercebeu de uma discussão entre um outro homem de 52 anos e duas vizinhas.



Conhecendo as duas mulheres, decidiu intervir e colocar-se à frente.



Os dois homens envolveram-se numa troca de palavras, acabando com o morador do bairro – que já tem cadastro por ofensas corporais e injúrias – a esfaquear várias vezes no tórax o homem mais novo. A vítima caiu quando tentava fugir.



O agressor, que estava em fuga e era procurado pela PJ de Setúbal voltou na manhã desta segunda-feira à casa onde residia, no Vale da Amoreira.



A PJ, em cumprimento de um mandado, procedeu à sua detenção e apreendeu-lhe uma caçadeira ilegal e mais de 100 munições, nomeadamente cartuchos zagalot.



O agressor é amanhã presente a um juiz de instrução criminal no Tribunal do Barreiro.