Homem esfaqueia mulher grávida e atira filha bebé de penhasco

Um homem terá esfaqueado a mulher grávida de seis meses e depois atirado a filha de um ano de um penhasco em Palm Desert, no estado norte-americano da Califórnia.A polícia foi chamada para um esfaqueamento, esta quinta-feira, e encontrou a mulher com várias lesões. "Ele atacou-a e tentou esfaqueá-la várias vezes no estômago e na garganta. Ela lutou e tentou proteger-se", disse Chris Grome, tio da vítima, ao canal KESQ.Adam Slater foi identificado como agressor. O homem de 42 anos fugiu do local, depois de atacar a mulher, e fez capotar o carro numa autoestrada. Esfaqueou uma testemunha do acidente e pegou na filha de um ano, que levava consigo no carro, e correu para o penhasco de onde a atirou."Viram o suspeito a atirar a criança do penhasco tendo saído a correr do local", pode ler-se no relatório da polícia.Depois de uma perseguição a pé, Adam foi detido. A família tenta agora angariar fundos para fazer o funeral à menina.