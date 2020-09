Homem esquizofrénico faz passageira refém no metro de São Paulo após ameaça com faca

Uma passageira de 28 anos, que tinha acabado de sair da loja onde trabalha e esperava uma composição para voltar para casa, foi dominada inesperadamente por um desconhecido e mantida refém por ele com uma faca encostada ao pescoço durante duas horas e meia na estação Adolfo Pinheiro do Metropolitano de São Paulo, na zona sul daquela cidade brasileira. A situação, que mobilizou um grande efetivo policial, ocorreu no final desta terça-feira e terminou sem feridos mas com um susto enorme para a vítima, que teve de ser internada.

O homem, que, segundo a própria família, sofre de esquizofrenia e esta terça-feira saiu de casa sem ninguém perceber e sem tomar os medicamentos que lhe controlam a doença, agarrou a vítima ao acaso, quando a passageira chegou à estação e ficou na plataforma à espera do próximo metro. Levando a vítima subjugada para uma das cabinas de venda de bilhetes, o homem ficou a apertá-la com força junto ao corpo dele e a todo o momento ameaçava matá-la com a faca.

Forças do policiamento do bairro, primeiro, e de um grupo de elite da polícia, depois, especializado em sequestros e outras situações de crise, foram para a estação, que foi evacuada e teve a circulação de comboios suspensa. Entre as 16 horas locais, 20 horas em Lisboa, e as 18 e 30, os agentes tentaram em vão entender exatamente o que o suposto criminoso queria e negociar a libertação da vítima sã e salva, mas o agressor não dizia coisa com coisa e ficava a cada momento mais nervoso e mais agressivo.

Depois de a família do homem, entretanto localizada, ter avançado que ele é esquizofrénico e estava sem a medicação habitual, e ao perceberem que a refém estava no limite da exaustão e poderia desmaiar a qualquer momento e provocar uma reação imprevisível no agressor, a polícia decidiu agir. Primeiro, foram disparados tiros de balas de borracha contra o homem e, com este mais exposto e já com menos riscos para a refém, foi utilizada uma arma de choques elétricos para o atordoar.

Nesse momento outros agentes agiram rapidamente, dominaram o sequestrador e libertaram a refém, ambos sem qualquer ferimento. A passageira, sob uma forte crise nervosa, foi levada para um hospital próximo, enquanto o homem foi preso e levado para a divisão policial da região, para ser apresentado à justiça e esta decidir o seu destino.

A situação de crise no Metropolitano foi transmitida ao vivo por emissoras de televisão e provocou suspense e temor na população, pois é o tipo de violência que não dá para prever e pode acontecer com qualquer pessoa e ter consequências trágicas. Por isso a polícia de São Paulo, que enviou ao todo 86 agentes para a estação, postou escondidos na plataforma vários "snipers" (atiradores de elite), prontos a abater o sequestrador a qualquer momento, o que acabou por não ser necessário.