Homem faz pedido de casamento debaixo de água e acaba afogado

Um homem morreu afogado enquanto tentava fazer o pedido de casamento, debaixo de água, à namorada durante as férias, na Tanzânia.



Segundo avança o jornal Daily Mail, a morte de Steven Weber foi anunciada por uma advogada, que publicou imagens nas redes sociais do pedido de casamento. "Não há palavras suficientes para honrar a alma bonita de Steven", escreveu no Facebook, divulgando um vídeo.





"Eu disse 'sim' muitas vezes mas ele não conseguiu ouvir. Nunca nos conseguimos abraçar. O melhor dia das nossas vidas tornou-se o pior. Uma reviravolta cruel do destino", disse a namorada, Kanesha Antoine, ao jornal.No vídeo, é possível ver a vítima a nadar, debaixo de água, e a segurar numa nota escrita à mão. "Não consigo segurar o fôlego o suficiente para descrever o quanto te amo", pode ler-se no papel. Depois, pegou no anel e abriu a caixa, enquanto a mulher ri desalmadamente.Gritou "sim" muitas vezes, mas a vítima já não ouviu, uma vez que não conseguiu sair da piscina.Amigos e familiares de Weber deixaram as suas condolências pela morte trágica.