Homem faz modificação corporal quase inédita no mundo: removeu o nariz

O brasileiro Michel Faro do Prado, de 44 anos, adicionou mais uma modificação corporal à sua lista. Desta feita, removeu parte do nariz. O homem alega ser "apenas a terceira pessoa do mundo" a remover completamente o nariz, segundo o jornal britânico Daily Star.Nas suas mais recentes publicações na rede social Instagram, é possível ver o homem sem parte do nariz e vários pontos.Michel tem bastantes tatuagens, as pontas dos dentes afiadas e dois 'altos' na cabeça, uma aparência que alcançou com a ajuda da mulher, especialista em modificações corporais.