Homem finge ser assistente social para raptar bebé de 10 meses

Suspeito foi apanhado pela mãe do menino a olhar fixamente para o interior da casa através da janela.

Um homem tentou raptar um bebé de 10 meses, fingindo tratar-se de um assistente social. Sharnice Dwyer e Lee Hart, os pais do menino e de outra bebé, decidiram avisar outros progenitores para o perigo que o suspeito pode representar para outras crianças, e expuseram a história publicamente.



Tudo começou quando o casal se apercebeu que um homem desconhecido olhava constantemente para o interior da sua casa, em Nottinghamshire, no Reino Unido, através da janela.



Incomodada com a situação, Sharnice decidiu confrontar o homem e perguntar-lhe diretamente porque é que este não parava de olhar para dentro da habitação. Este fingiu ser assistente social e afirmou ter ordens para levar consigo o filho mais novo do casal, Lee.



"Comecei a ouvir a minha vilha Skyla a rir às gargalhadas na sala, um pouco mais do que o normal. Quando fui ver o que se passava vi que estava um homem com a cabeça pressionada contra a janela a observar os meus filhos", começa por contar a mãe das crianças.



Chocada com a afirmação do homem e a insistência em querer levar o bebé, a mulher recusou-se a entregar o filho e começou por exigir-lhe provas concretas do que ia ali fazer. "Disse-lhe que não lhe ia dar o meu filho de maneira nenhuma e fechei-lhe a porta na cara. Ele acabou por ir embora e eu contactei os serviços sociais que me garantiram que não tinham enviado ninguém até nossa casa", explicou.



O casal chamou a polícia mas até ao momento, o suspeito ainda não foi descoberto. O homem foi descrito pela mãe do menino como de raça negra, com cabelo encaraculado e com vestes pretas.