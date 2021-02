Homem mata companheira portuguesa a tiro em Espanha

Um homem, de 61 anos, matou a tiro a mulher, de nacionalidade portuguesa, de 51 anos, nos arredores de Madrid, a capital espanhola.



O assassino está internado hospital Puerta de Hierro, em estado grave, após ter disparado sobre si quatro tiros. O crime ocorreu cerca das 01h00 deste domingo.



Uma jovem de 22 anos, identificada como filha do casal, teve de receber assistência médica por apresentar crise de ansiedade e ferimentos ligeiros na perna. Foi transferida para o hospital Puerta de Hierro.



Segundo os vizinhos, as discussões entre o casal eram recorrentes. Os dois tinham cinco filhos em comum. Uma discussão entre ambos terá mesmo estado na origem do crime.