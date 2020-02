Homem que conduziu autocarro escolar durante 55 anos vai ser enterrado num caixão decorado a rigor

Era o condutor de autocarro mais conhecido do Minnesota, nos Estados Unidos. Glen Davis conduziu o autocarro escolar da região durante 55 anos - entre 1949 e 2005 - e nunca teve um acidente.Cinco anos antes de morrer - em 2015 - Davis foi homenageado e recebeu um presente do proprietário de uma funerária local, um caixão personalizado com o número do primeiro autocarro que conduziu.Na altura, Glen Davis ficou em lágrimas. O caixão tinha as mesmas letras e o número do autocarro que tinha conduzido em 1949. O funeral do mais conhecido condutor de autocarro do Minnesota está marcado para esta sexta-feira.