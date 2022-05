Homem que matou filho para causar dor à ex-mulher é condenado a prisão perpétua

Lukasz Czapla, de 41 anos, esfaqueou a criança e de seguida sufucou-a com recurso a uma almofada, explica o Metro News.

"verdadeiramente maligno, causando uma angústia considerável a uma criança indefesa".

Um homem foi condenado a prisão perpétua pela morte do filho de dois anos em Edimburgo. O agressor cometeu o crime com o objetivo de causar dor à ex-mulher, que tinha iniciado uma nova relação com outro homem.A mãe do menino disse publicamente que nunca pensou que o ex-companheiro fosse capaz de cometer uma atrocidade como esta e que nunca o impediu de continuar a relacionar-se com o filho.O Supremo Tribunal de Edimburgo descreveu o crime como