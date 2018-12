Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem sem rosto volta a falar e a sorrir após cirurgia de 25 horas

Intervenção contou com a presença de mais de 100 profissionais de saúde. Caso aconteceu em Nova Iorque.

09:25

Cameron Underwood, um homem que não tinha rosto, foi submetido a um transplante e já consegue sorrir após uma cirurgia que teve a duração de 25 horas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.



Segundo avança a BBC, o homem de 26 anos tentou o suicídio, em 2016, e só dois anos depois conseguiu também voltar a falar graças à intervenção cirúrgica.



"Agora tenho um nariz, uma boca e consigo sorrir e falar. Pude voltar a comer alimentos sólidos", sublinhou Cameron Underwood. "Sou muito grato ao transplante de rosto porque me dá uma segunda oportunidade", confessou.



Na altura do acidente, Underwood perdeu o nariz e quase todos os dentes. "Pude voltar a fazer coisas que adoro, como estar ao ar livre, fazer desporto e passar tempo com os meus amigos e família", disse.



A cirurgia contou com a presença de mais de 100 profissionais de saúde.